دراسة: رغم وفاء الكلاب الأسطوري لكنها لا تستطيع التفريق بين وجوه البشر

أفادت دراسة جديدة، بنتائج غريبة عندما أوضحت عدم مقدرة الكلاب التمييز بين الوجوه المختلفة بل عدم التمييز ين وجه وظهر كل شخص.

ويقول أتيلا أنديكس مشرف الدراسة من جامعة رولاند الهنغارية لصحيفة الجارديان البريطانية، إنه من المذهل قدرة الكلاب على معرفة أصحابها رغم عدم وجود منطقة فى دماغها قادرة على التعرف على الوجوه.

وقام الفريق بعرض 48 مقطع فيديو بـ6 تراتيب مختلفة لوجوه بشرية وكلبية علي 20 كلبا من سلالات مختلفة ولم يبدى جميعها اهتماما باختلاف الوجوه بل وحتى دون أي تفريق بين مظاهر الوجه والظهر.

وبالمقابل تم عرض نفس المشاهد على 30 شخصا أبدوا استجابة للوجوه المختلفة من الكلاب والبشر بشكل جيد.

وأضافت الدراسة، إن الكلاب أعطت استجابات جيدة حيال التمييز بكون من في الصورة كلب أو إنسان بينما أعطت الأغلبية اهتمامها بصورالكلاب أكثر من صور البشر.

وعلقت سوفى سكوت من مركز العلوم العصبية والمعرفية بجامعة لندن البريطانية على الدراسة، بقولها إنه من الواضح من العديد من الدراساتإن الكلاب لا تستخدم التفريق بين الوجوه لمعرفة مالكيها وعوضا عن ذلك تستفيد من تمييزها للصوت والرائحة للتفريق بين البشر.