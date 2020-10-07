 أمير الكويت يزكي أخيه مشعل الأحمد وليا للعهد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمير الكويت يزكي أخيه مشعل الأحمد وليا للعهد

د ب أ
نشر في: الأربعاء 7 أكتوبر 2020 - 10:43 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 أكتوبر 2020 - 10:43 ص

أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم الأربعاء أمرا أميريا بتزكية أخيه نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد .


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