أمير الكويت يزكي أخيه مشعل الأحمد وليا للعهد

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أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم الأربعاء أمرا أميريا بتزكية أخيه نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد .