الجانب المصري بمجلس الأعمال الروماني المشترك يبحث دفع العلاقات الاقتصادية

قال رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الروماني الدكتور أحمد السكري إن المجلس يضع التصدير في مقدمة أولوياته في الوقت الراهن لأزمة كورونا، لدفع وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأضاف السكري - خلال اجتماع للجانب المصري بجمعية رجال الأعمال المصريين - أن أزمة فيروس كورونا أثرت بشدة على تنفيذ أجندة واستراتيجية عمل المجلس خاصة فيما يتعلق بزيادة التجارة البينية وتبادل المعلومات والزيارات لبحث فرص الاستثمار والتجارة في العديد من القطاعات الاقتصادية، منها السياحة والسفر والخدمات والاستثمار العقاري وغيرها.

وأكد أنه طبقا لرئيس الجالية المصرية في رومانيا عبدالله مباشر، فمن المقرر أن يتم استئناف حركة الطيران في رومانيا في15 نوفمبر المقبل، مما يتيح عودة حركة التجارة لطبيعتها مجددا.

ودعا مجتمع المصدرين المصريين لمضاعفة حجم التصدير في رومانيا ، والذي يتماشى مع استراتيجية الدولة القومية للنهوض بالصادرات، محذراً من أن انخفاض عدد الرحلات قد يتسبب في توقف رحلات الطيران بين القاهرة وبخاريست.

من جانبه، اقترح المهندس حسن الشافعي، مستشار المجلس، وعضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، بعمل مبادرة لتأسيس شركة للتصدير إلى أسواق رومانيا وبلغاريا تتكون من 20 مؤسسا في قطاعات متنوعة ومختلفة.

وأوضح الشافعي أن الشركة سيكون هدفها زيادة حجم الصادرات المصرية إلى أسواق شرق أوروبا بشكل عام ومعرض دائم للمنتجات المصرية في رومانيا، وذلك ضمن خطة الدولة بشأن تصدير 100 مليار دولار خلال 5 سنوات.

من جانبها، أكدت الدكتورة أمنية فهمي، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الروماني، أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تحظي بفرص كبيرة في زيادة التجارة البينية خاصة المنتجات اليدوية والمفروشات، ومستحضرات التجميل.