تراجع حاد للأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم

أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم الثلاثاء، على تراجع حاد في أعقاب عمليات البيع الكثيفة في الساعة الأخيرة من التعاملات التي سجلت مكاسب للأسهم في وقت سابق منها.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي تعاملات اليوم بتراجع قدره 88ر375 نقطة أي بنسبة 34ر1 في المئة إلى 76ر27772 نقطة بعد أن كان قد ارتفع في وقت سابق من التعاملات إلى 48ر28354 نقطة. وتراجع مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا بمقدار 88ر177 نقطة أي بنسبة 57ر1 في المئة إلى 60ر11154 نقطة. وتراجع مؤشر إس أند بي 500 الأوسع نطاقا بمقدار 66ر47 نقطة أي بنسبة 4ر1 في المئة إلى 97ر3360 نقطة.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن وقف المحادثات مع الديمقراطيين في الكونجرس بشأن حزمة التحفيز والمساعدات الجديدة المنتظرة لدعم المتضررين من جائحة فيروس كورونا المستجد إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر المقبل، مما أدى إلى موجة بيع كثيف في البورصة الأمريكية في ختام التعاملات.

وتراجع سهم شركة بوينج لصناعة الطائرات بنحو 7 في المئة وسهم جنرال إلكتريك للصناعة وآبل للإلكترونيات وبنك أمريكان إكسبريس ومايكروسوفت للبرمجيات وميرك للأدوية بما يتراوح بين 2 في المئة و6ر3 في المئة.

كما تراجعت أسهم الشركات الكبرى الأخرى ومنها كاتربلر وفيزا وجيه.بي مورجان تشيس ووالت ديزني وجونسون أند جونسون بنسب ملموسة.