 أمريكي يصاب بعدوى كورونا مرتين وبأعراض مختلفة! - بوابة الشروق
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أمريكي يصاب بعدوى كورونا مرتين وبأعراض مختلفة!

وكالات:
نشر في: الأربعاء 7 أكتوبر 2020 - 4:57 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 أكتوبر 2020 - 4:57 م

ذكرت شبكة "سي إن إن" أن الأمريكي، جوردان جوزي، أصيب بفيروس "كوفيد-19" مرتين، وفي كليهما عانى من أعراض مختلفة.

وكانت المرة الأولى التي أصيب فيها جوزي (29 عاما) بالعدوى في أوائل الربيع، وعاني حينها من الحمى وضيق في التنفس وآلام في الجسم، وفقا لموقع "روسيا اليومط الإخباري.

وبعد شهرين من المرض، تم رصد الأجسام المضادة في دمه، وشفى وعاد إلى حياته الطبيعية واستأنف ممارسة الرياضة.

ولكن في يونيو الماضي فقد الرجل الشهية، وأصيب بإرهاق شديد، ما جعله غير قادر على أداء الأنشطة الحياتية اليومية المعتادة.

وروى الأمريكي ما جرى له هذه المرة قائلا: "لم أستطع صعود الدرج أو السير للتنزه في منطقتي".

وأوضحت الدكتورة، سوزان كلاين، أستاذة الطب في قسم الأمراض المعدية بجامعة مينيسوتا، أن مثل هذه الحالة يمكن أن تكون أمثولة عن الإصابة المكررة بالفيروس، مشيرة إلى أنه لتحديد ذلك، سيتعين على الأطباء إجراء كشف للتسلسل الجيني لعينات الفيروس.


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