 إصابة رئيس مجلس ولاية لغمان الأفغانية في انفجار لغم أرضي شرق البلاد - بوابة الشروق
الأربعاء 7 أكتوبر 2020 9:22 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

إصابة رئيس مجلس ولاية لغمان الأفغانية في انفجار لغم أرضي شرق البلاد

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 7 أكتوبر 2020 - 9:12 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 أكتوبر 2020 - 9:12 ص

أعلن مسئولون محليون في أفغانستان إصابة رئيس مجلس ولاية "لغمان" عتيق الله عبد الرحيم زاي في انفجار وقع في وقت متأخر من الليلة الماضية.

وقال المسئولون -حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الأربعاء- إن أربعة من حراس عبد الرحيم زاي قد أصيبوا أيضا في هذا الانفجار الذي وقع بمنطقة "قرغاي" عندما اصطدمت سيارته بلغم أرضي مزروع على جانب الطريق.

ولم تعلن أي جهة أو جماعة بما في ذلك حركة "طالبان" مسئوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن.

ويأتي هذا الانفجار بعد مرور يوم واحد على وقوع تفجير انتحاري استهدف موكب حاكم ولاية "لغمان" رحمة الله يرمل الذي لم يصب بأي أذى.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك