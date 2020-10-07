إصابة رئيس مجلس ولاية لغمان الأفغانية في انفجار لغم أرضي شرق البلاد

أعلن مسئولون محليون في أفغانستان إصابة رئيس مجلس ولاية "لغمان" عتيق الله عبد الرحيم زاي في انفجار وقع في وقت متأخر من الليلة الماضية.

وقال المسئولون -حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الأربعاء- إن أربعة من حراس عبد الرحيم زاي قد أصيبوا أيضا في هذا الانفجار الذي وقع بمنطقة "قرغاي" عندما اصطدمت سيارته بلغم أرضي مزروع على جانب الطريق.

ولم تعلن أي جهة أو جماعة بما في ذلك حركة "طالبان" مسئوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن.

ويأتي هذا الانفجار بعد مرور يوم واحد على وقوع تفجير انتحاري استهدف موكب حاكم ولاية "لغمان" رحمة الله يرمل الذي لم يصب بأي أذى.