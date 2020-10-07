إصابات كورونا اليومية في ألمانيا تصل إلى مستوى قياسي لما بعد الذروة مجددا

سجلت ألمانيا مستويات قياسية جديدة لإصابات كورونا اليومية مقارنة بالنصف الثاني من أبريل، عندما تم تسجيل مستويات ذروة الوباء، مع ارتفاع عدد المرضى في وحدات الرعاية المركزة وعلى أجهزة التنفس الاصطناعي مقارنة بأسبوع مضى.

وسجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الأربعاء، 2828 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال يوم واحد، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وفي ذروة الوباء في أواخر مارس وأوائل أبريل، كانت ألمانيا تسجل أكثر من 6 آلاف حالة جديدة يوميا قبل أن يتراجع عدد الحالات بشكل كبير. ومع ذلك، عادت الأعداد للارتفاع مجددا في يوليو.

وسجلت البلاد أرقاما يومية قياسية عالية للفترة التي تلت ذروة أبريل عدة مرات في الأسابيع القليلة الماضية.

وأظهرت أحدث الأرقام الصادرة اليوم الأربعاء، وفاة 16 شخصا آخرين بعد إصابتهم بالفيروس، ليرتفع عدد الوفيات إلى 9562 حالة، وفقا لمعهد روبرت كوخ.

ورفعت البلاد قيود الإغلاق تدريجيا منذ مايو، حيث اختارت السلطات استراتيجية تتبع المخالطين والقيود المحلية استجابة لتفشي المرض محليا. في غضون ذلك، أصبحت الكمامات منتشرة في كل مكان في وسائل النقل العام وفي المتاجر.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات مجمعة لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا وصل إلى 307 آلاف و127 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت فرانكفورت.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في ألمانيا جراء الإصابة بالفيروس وصل حتى صباح اليوم إلى 9566 حالة وفاة. وبلغ عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس 267 ألفا و747 شخصا.

وأعلنت ألمانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 36 أسبوعا.