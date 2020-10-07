اتفاق تعاون جديد بين تيليفونيكا الإسبانية ودويتشه تيليكوم الألمانية

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وقعت شركتا الاتصالات الألمانية دويتشه تيليكوم وتيليونيكا دويتشه لاند الفرع الألماني لشركة تيليفونيكا الإسبانية، عقدا مدته 10 سنوات لتعزيز التعاون القائم بينهما في مجال الشبكات الأرضية.

وسيبدأ تفعيل العقد الجديد في ربيع 2021. كما تتعاون الشركتان في مجالات أخرى لتوسيع نطاق الشبكات والتشارك في استخدامها.

ووفقا للعقد الجديد ستقوم تيليفونيكا دويتشه لاند بتسويق شبكة الألياف الضوئية للخدمات المنزلية التابعة لدويتشه تيليكوم لعملائها. كما ستواصل تيليفونيكا استخدام خدمة "في.دي.إس.إل" ومنتجات خدمات الجملة الخاصة بالشركة الألمانية