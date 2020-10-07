تغيير موعد ومكان عقد المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا

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أعلن منظمو المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يستضيف قادة السياسة والاقتصاد في العالم اعتزامهم عقد الدورة الجديدة له في سويسرا خلال الفترة من 18 إلى 21 مايو المقبل، بدلا من موعده المعتاد في يناير.

كما تقرر إقامة المنتدى في مركز مؤتمرات بمدينة لوزيرن بالقرب من فندق بويرجنستوك الجبلي بدلا من مكانه المعتاد في منتجع دافوس، وذلك بهدف توفير مساحة أكبر للمشاركين لتقليل احتمالات انتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد.

في الوقت نفسه مازالت فكرة عقد الدورة الجديدة من المنتدى في الموعد الجديد غير مؤكدة.

وقال أدريان مونك المتحدث باسم منظمي المنتدى: "سيتم عقد الاجتماع إذا كانت كل الظروف مهيأة لضمان صحة وسلامة المشاركين والمكان المضيف".

ويعتزم منظمو المنتدى الاقتصادي تقليص عدد المشاركين الذين يحضرون شخصيا من 3000 شخص كما هو معتاد، من خلال تنظيم سلسلة من الفعاليات المحلية وعبر الإنترنت.

ومن المتوقع أن يناقش رؤوساء الدول والحكومات والشركات العالمية الكبرى المنتظر مشاركتهم في المنتدى، الدروس المستفادة من أزمة جائحة كورونا ومسارات التعافي الاقتصادي المستدام للعالم.