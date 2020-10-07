السعودية: إيران تخرق الاتفاق النووي الذي لا يشكل أي رادع لتطلعاتها النووية

أكدت المملكة العربية السعودية أن إيران تخرق الاتفاق النووي "الذي لا يشكل أي رادع من تطلعاتها النووية" داعية إلى ضرورة "وقوف المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه التجاوزات للاتفاقيات الدولية".

وقال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها المجلس مساء الثلاثاء عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز إن "مجلس الوزراء تطرق إلى مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليميا ودوليا"، مشددا على "مطالبة المملكة في الأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية، بضرورة وقوف المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه التجاوزات والخروقات للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي ترتكبها إيران وخاصة الاتفاق النووي المسمى خطة العمل الشاملة المشتركة التي لا تشكل أي رادع لإيران من تطلعاتها النووية".

وأضاف الوزير السعودي أن المجلس شدد على "إعادة التأكيد على أهمية الالتزام بركائز معاهدة عدم الانتشار النووي".