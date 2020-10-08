البرلمان التركي يقر تمديد إرسال قوات إلى العراق وسوريا

صادق البرلمان التركي، اليوم الأربعاء، على تمديد إرسال القوات العسكرية إلى خارج البلاد عاما إضافيا، للقضاء على الهجمات المحتملة ضد البلاد من جانب التنظيمات الإرهابية في العراق وسورية.

جاء ذلك خلال جلسة للجمعية العامة للبرلمان، حول المذكرة الرئاسية بشأن تمديد فترة إرسال القوات العسكرية التركية للقيام بعمليات عسكرية لملاحقة الإرهابيين في كل من العراق وسوريا، حيث وافق البرلمان على تمديدها عاما واحدا اعتبارا من 30 أكتوبر، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية.

وفي 8 أكتوبر عام 2019، صادق البرلمان التركي، على تمديد التفويض الممنوح لرئيس الجمهورية بشأن العمليات خارج الحدود في العراق وسورية لمدة عام اعتبارا من يوم 30 من الشهر نفسه.

يشار إلى أن تركيا تنفذ عمليات عسكرية تستهدف وحدات حماية الشعب الكردية شمال سوريا، وحزب العمال الكردستاني في شمال العراق.