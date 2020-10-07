بشار الأسد: نعتزم مناقشة الحصول على اللقاح الروسي لكورونا عند توفره في السوق العالمية

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، عزم بلاده مناقشة الحصول على اللقاح الروسي عند توفره في السوق العالمية، مشيرا إلى أهمية هذا اللقاح في الوقت الراهن.

ونقلت الوكالة الروسية، اليوم الأربعاء عنه القول: "أعتقد أنه ليس متوفرا في السوق الدولية بعد، لكننا سنناقش الأمر مع السلطات الروسية عندما يصبح متوفراً عالميا لنحصل على اللقاحات للسوق السورية، هذا أمر مهم جدا".

وردا على سؤال حول رغبته الشخصية في تلقي اللقاح الروسي، قال الأسد: "طبعا، في هذه الظروف فإن أي شخص سيرغب بأن يتلقى اللقاح ضد هذا الفيروس الخطير".

وسجلت روسيا، أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم في أغسطس، وقام بتطويره مركز "جاماليا" الوطني لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، التابع لوزارة الصحة الروسية، وتم إنتاجه بالاشتراك مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي.