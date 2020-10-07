روج فندق في مدينة بامبرج شرقي ألمانيا لاستقبال زائرين بدون كمامة الأمر الذي لفت نظر الشرطة فحضرت إلى الفندق وواجهت مقاومة من مالكي الفندق.

كان الفندق علق لافتة كتب فيها:" نرحب أيضا بالضيوف بدون كمامة"، وعلى إثر ذلك أبلغ أحد السائحين الشرطة أمس الثلاثاء بأن الفندق يرحب صراحة بقدوم زائرين بدون كمامة.

وعندما تدخلت الشرطة بسبب انتهاك الفندق لقانون الحماية من العدوى، قوبلت بمقاومة من صاحب الفندق وزوجته اللذين دخلا في شجار مع أفراد الشرطة.

وأعلنت الشرطة اليوم الأربعاء أن الشجار أسفر عن إصابة أربعة من أفراد الشرطة بإصابات طفيفة "تراوحت بين خدش في الجبهة إلى التواء في الأصبع"، وقال متحدث إن الأفراد الأربعة عادوا جميعهم إلى الخدمة.

وأثناء وجود الشرطة، لم يكن موظفو الفندق يرتدون الكمامات كما لم يتم الالتزام بمسافة التباعد المكاني، وقام صاحب الفندق وزوجته بتصوير عملية الشرطة رغم تعليمات الشرطة بعدم التصوير، ورفضا تسليم الهواتف النقالة وأصابوا أفراد الشرطة أثناء ذلك بإصابات طفيفة.