دراسة: 14 مليون طن من المايكرو بلاستيك قابعة بأعماق المحيط

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أفادت دراسة حديثة بأن هناك 14 مليون طن من المايكرو بلاستيك تقبع بقاع المحيطات ما يزيد القلق حيال الحياة البحرية من خطر تلك المواد.

ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن وكالة العلوم الحكومية الأسترالية، أنه وفقا للمعطيات الجديدة فإن كميات البلاستيك بقاع المحيطات تعادل 45 ضعف الكميات علي سطح المياه.

وأجرت الوكالة دراستها بـ6 مواقع مختلفة جنوب الساحل الأسترالي بنحو 300 كيلو متر وبعمق يفوق 3000 متر تحت الماء.

وقام الفريق ضمن الدراسة بتحليل 51 عينة مختلفة من الماء والتي يحوي كل جرام منها على قطعة وربع من المايكرو بلاستيك الذي يقل حجمه عن 5 ملى متر.

وتقول دنيس هاردستي مشاركة بالدراسة من الوكالة الأسترالية، إن وجود تلك الكميات في المياه المحيطة بأستراليا تدل علي وجود نفس الكميات بمحيطات العالم، مضيفة أنها تخاف أن تكون زرقة المحيط البديعة تخفي خلفة كومة قمامة بشعة.

وتتابع هاردستي أنه بالرغم من الكميات الكبيرة المرصودة فإنها تتوقع أن قاع المحيط ليس أكثر المناطق اكتظاظا بالبلاستيك، موضحة أن السواد الأعظم من البلاستيك يملأ شواطئ العالم بينما استطردت أنها تخمن أن مصدر البلاستيك المرصود هو أوعية حفظ الطعام والشراب المستهلكة بشريا.

ويذكر أن دراسة سابقة أفادت بدخول نحو 20 مليون طن بلاستيك للمحيطات عام 2016 وحده بينما ذكرت أخرى بدخول 9 ملايين طن للمحيطات سنويا، وأكدت ثالثة وجود ربع مليون طن طافية على سطح مياه المحيط حول العالم.