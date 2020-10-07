مجلس الأمة الكويتي: عقد جلسة مبايعة ولي العهد بعد يوم من وصول الأمر الأميري

قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، إنه في حال قرر أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، إرسال الأمر الأميري بتزكية ولي العهد اليوم الأربعاء، فسيوجه الدعوة إلى عقد جلسة خاصة غدا الخميس، لمبايعة ولي العهد.

وذكر الغانم، في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن "الأمر الأميري بتزكية ولي العهد بيد أمير البلاد ووفق الدستور فلدى سموه مدة سنة لاختيار ولي العهد".

وأوضح أنه في حال عدم وصول الأمر الأميري بتزكية ولي العهد اليوم الأربعاء، فسيتم بعد ذلك فض دور الانعقاد وفقا للإجراءات المتبعة من اجتماعات غير عادية في حال فض دور الانعقاد.

وتابع: "إذا وصل الأمر الأميري اليوم، ستكون الجلسة ضمن دور الانعقاد الحالي وقبل فضه يوم الخميس صباحا، سأدعو إلى عقد جلسة لمبايعة ولي العهد ما قبل الجلسة الختامية، وفقا للإجراءات الدستورية والقانوينة المنصوص عليها".

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي، قال الاثنين الماضي، إن الأمانة العامة للمجلس ستقوم عبر الفريق الطبي التابع لوزارة الصحة بإجراء فحص للنواب، اليوم؛ استعدادا لعقد جلسات خاصة هذا الأسبوع.