الجيش اليمني: مقتل قيادي حوثي وخمسة من مرافقيه

أعلن الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية، اليوم الأربعاء، مقتل قيادي لدى جماعة أنصار الله الحوثي، بنيران الجيش بمحافظة الحديدة، غربي البلاد.



وقال مأمون المهمجي، الناطق الرسمي باسم الوية العمالقة في بيان صحفي:"إن القيادي الميداني شيخ الدين أبو النور قتل مع خمسة من مرافقيه على أيدي القوات المشتركة شمال غرب مدينة حيس، بعد أن نفذوا عملية تسلل نحو مواقع الجيش".



وأضاف المهجمي أن القوات المشتركة رصدت عملية التسلل الحوثية، "وتم التعامل معهم واستهدافهم بقذيفة هاون".



في سياق آخر، أكد رئيس هيئة العمليات الحربية القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية الثالثة، اللواء الركن ناصر الذيباني، أن قوات الجيش في المنطقتين العسكريتين الثالثة والسادسة تواصلان التقدم وتحقيق الانتصارات النوعية والاستراتيجية، بمحافظتي مأرب والجوف، والتي بدأت باستعادة معسكر الخنجر الاستراتيجي الذي يتحكم بمناطق شاسعة من مساحات مديرية خب والشعف"، حسب ما افاد موقع الجيش" سبتمبر نت".