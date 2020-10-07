وزيرة الثقافة: انتصارات أكتوبر تمثل لحظة فارقة في تاريخ الوطن

قالت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، إن انتصارات أكتوبر تمثل لحظة فارقة في تاريخ الوطن وإحدى علاماته المضيئة.

وأكدت عبدالدايم - خلال الاحتفال الذي نظمته دار الأوبرا المصرية بمناسبة الذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة على مسرح النافورة - أن ذكرى انتصار أكتوبر مازالت حاضرة باعتبارها حافزاً لاستمرار العطاء؛ لما تضمنته من قصة كفاح تحمل قيم الصمود والإصرار وفتحت آفاق المستقبل لشعب مصر بعد أن نجح أبناءه في العبور واسترداد أرض الفيروز.

وأضافت أن الإبداع بمختلف صوره يعبر بصدق عن الواقع ويلعب دوراً بارزاً فى غرس مشاعر الولاء للوطن في نفوس أفراد المجتمع، مشيرة إلى السعي الدؤوب لترسيخ قيمة الإنجازات الوطنية في وجدان المصريين خاصة الشباب والنشء الجديد من خلال القوى الناعمة التي تعد الأكثر تأثيراً.

وتضمنت الاحتفالية باقة مختارة من الأعمال الوطنية الحماسية كان منها النشيد الوطني، قوم يا مصري، يارايح على صحراء سينا، خلي السلاح صاحي ، احلف بسماها، رايات النصر ، اغلي اسم في الوجود، واه يا عبدالودود ، حلوة بلادي السمرة ، حبيت بلدي، بسم الله، ع الدوار، دولا مين ودولا مين ، سمينا وعدينا، عاش عاش ، نصر أكتوبر، المصريين اهمه، نصرة قوية، تعيشي يا مصر، وحياة رب المداين، أن كان علي القلب، عظيمة يا مصر ، مصر يا أم الدنيا، إذا مصر قالت ومصر هي أمي، أداها كل من ماجدي الحسيني ، آلاء الشربيني ، أحمد سامي ، محمد مصطفي، مصطفي ناصر ، مريم عادل، شادي جهاد ، أسماء الدسوقي، تامر نبيل، مازن علوان، نهاد فتحي ، ملك عادل، منه آمل، احمد سعيد ، غادة سليمان، ريم محمد، أحمد فريد، محمد يسري، أحمد مجدي، رحمة ضاحي، أحمد السواحلي، يوسف حسن وسيليا محمد أصغر مطربة في مصر وتبلغ من العمر 4 سنوات ونالت استحسان واعجاب الحضور.