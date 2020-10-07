تقرير لـ«أ ش أ»: الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أحد أهم رجال الأمن في تاريخ الكويت وليا للعهد

يستعد مجلس الأمة الكويتي، للتصويت في جلسة غدا الخميس على تزكية أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد، عقب أدائه اليمين الدستورية.

ولد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الذي يوصف بانه من أهم رجال الأمن في تاريخ الكويت عام 1940، وهو الابن السابع للشيخ أحمد الجابر الصباح (الأمير العاشر للكويت) وهو الشقيق الأصغر لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجار الصباح.

درس الشيخ مشعل الأحمد بكلية هندون للشرطة ببريطانيا ،وتخرج منها في عام 1960 ، ثم عاد إلى الكويت، ليبدأ حياته العملية ويتدرج في العديد من المناصب الأمنية في الكويت، ليتمكن خلال سبع سنوات فقط من تخرجه من تولي منصب رئاسة المباحث العامة خلال الفترة من 1967 إلى 1980، ليتحول الجهاز على يديه إلي إدارة أمن الدولة، والتي لازالت تعمل تحت هذا المسمى حتى الآن، ويرأسها حاليا الشيخ سالم نواف الأحمد الجابر الصباح نجل أمير الكويت.

وتدرج الشيخ مشعل الأحمد في مختلف قطاعات العمل بوزارة الداخلية الكويتية، حتى تم تعيينه في 4 مارس 2016، نائبا لرئيس الحرس الوطني الكويتي بدرجة وزير، وهو المنصب الذي كان يشغله حتى تم تسميته وليا للعهد، خلفا للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي تولى منصب إمارة الكويت عقب وفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

ويوصف الشيخ مشعل الأحمد بأنه واحد من أهم رجال الأمن في الكويت، بعد الخبرات التراكمية الهائلة في ذلك المجال على مدى نحو 60 عاما، منذ تخرجه من كلية هندون للشرطة في بريطانيا وحتى الآن، وابتعاده عن أية مناصب وزارية أخري، وتركز اهتمامه بمجال تحقيق الأمن للكويت.

ومن المعروف قرب الشيخ مشعل الأحمد، لأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجار الصباح؛ حيث كان يرافقه دائما في رحلاته الخارجية، خاصة العلاجية منها، ولاسيما رحلته العلاجية الأخيرة إلي الولايات المتحدة.

وكان وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي الجراح الصباح، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن أسرة آل صباح ، قد باركت تزكية أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد، متمنين له التوفيق والسداد ليواصل عطاءه المعهود في خدمة الكويت.

ووفقا للدستور الكويتي، يجب على الأمير بعد توليه مسند الإمارة، أن يرشح شخصا من ذرية الشيخ مبارك الكبير خلال عام على الأكثر من توليه الحكم وليا للعهد، ويعرضه على أعضاء مجلس الأمة الكويتي للتصويت عليه، وفي حالة الموافقة التي تتطلب أغلبية الأعضاء يتم تعيينه وليا للعهد عقب أداء اليمين الدستورية.