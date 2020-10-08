أعلنت حكومة أذربيجان أن وزير خارجيتها جيحون بيراموف، سيزور جنيف، غدا الخميس، لإجراء محادثات مع رؤساء مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لبحث النزاع في قره باغ.

وأوضحت وزارة الخارجية الأذربيجانية، في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، أن بيراموف سيقوم بزيارة عمل إلى جنيف يوم 8 أكتوبر بهدف إجراء اجتماع مع رؤساء مجموعة مينسك لمنظمة الأمر والتعاون في أوروبا لعرض موقف أذربيجان عليهم بشأن تسوية النزاع.

وفي 27 سبتمبر، اندلعت اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب.

وسبق أن أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أن جنيف وموسكو ستستضيفان في يوم الخميس والإثنين مفاوضات بشأن تسوية النزاع في منطقة قره باغ.

وأشار لودريان إلى أن فرنسا وروسيا والولايات المتحدة، رؤساء مجموعة مينسك الخاصة بتسوية النزاع في ناغورني قره باغ ضمن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، تنظم هذه المحادثات في محاولة لإطلاق حوار بين طرفي الأزمة، لافتا إلى ضرورة أن ينطلق هذا الحوار دون شروط مسبقة.

وأعلنت يريفان على خلفية هذا التصريح أنها لا تنظر حاليا في إمكانية عقد لقاء بين وزير الخارجية الأرمني ونظيره الأذربيجاني، حول النزاع المسلح الجاري في إقليم قره باغ.