النائب أحمد قطب يتقدم بأول مشروع للائحة التنفيذية لمجلس الشيوخ

تقدم النائب أحمد قطب، عضو مجلس الشيوخ، والأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالجيزة، بمشروع لائحة تنفيذية جديدة لمجلس الشيوخ، مؤكدا أن اللائحة هي آلية التشريع الفرعي بعد الدستور والقانون والتي تنظم عمل المجلس الجديد.

وقال قطب، في بيان له اليوم، إنه انتهى من إعداد مشروع اللائحة التنفيذية الجديدة وسلم نسخه منها إلى المستشار محمود إسماعيل عتمان القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، مؤكدا بأنها تتناسب مع طبيعة اختصاصات عمل المجلس طبقا لما نص عليه الدستور.

وأوضح أن مشروع اللائحة الجديدة التي أعدها للشيوخ تتضمن ثلاثة عشر بابا بإجمالي ٢٢٩ مادة تشمل كافة الاحتياجات والمتطلبات التي تسهل للمجلس القيام بالدور المنوط به، لافتا إلى أن إعداد اللائحة التنفيذية تم من خلال متخصصون في هذا الشأن وأن العمل عليها استغرق ما يقرب من شهرين، لكي نكون في النهاية أمام مشروع لائحة تتناسب مع طبيعة عمل مجلس الشيوخ ٢٠٢٠.

وأضاف أن اللائحة التنفيذية الجديدة تتضمن وجود ١٩ لجنة نوعية أبرزها لجان "الصناعة والتجارة، والتشريعية، والسياحة والآثار والطيران المدني، والإسكان، والإدارة المحلية، وحقوق الإنسان والدفاع والأمن القومي"، لافتا إلى أنه حرص خلال إعداد اللائحة على دمج اللجان ذات التخصصات المتقاربة في لجنة واحدة.

ولفت القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى تقدمه باللائحة الجديدة كهدية منه إلى مجلس الشيوخ، والتي تعد أول مشروع لائحة تنفيذية يتم الانتهاء من إعدادها وتقديمها إلى المجلس.