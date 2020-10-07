البر الرئيسي الصيني يسجل 7 إصابات جديدة بكورونا جميعها قادمة من الخارج

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أفادت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الأربعاء، بأنها تلقت تقارير عن تسجيل سبع إصابات مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة أن جميع الحالات الجديدة قادمة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة بسبب المرض يوم أمس.

وقالت اللجنة إن ما مجموعه 15 شخصا خرجوا أمس من المستشفيات بعد تعافيهم من الإصابة بالفيروس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 85489 حالة، بينهم 205 مرضى ما زالوا يتلقون العلاج.

وقالت اللجنة إن ما مجموعه 80650 مريضا غادروا المستشفيات بعد شفائهم، فيما استقر عدد الوفيات عند 4634 شخصا.