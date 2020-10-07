 الخارجية الأرمنية تنفي الأنباء عن لقاء وزير الخارجية مع نظيره الأذربيجاني في جنيف - بوابة الشروق
الأربعاء 7 أكتوبر 2020 7:41 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

الخارجية الأرمنية تنفي الأنباء عن لقاء وزير الخارجية مع نظيره الأذربيجاني في جنيف

يريفان - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 7 أكتوبر 2020 - 7:32 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 أكتوبر 2020 - 7:32 م

نفت السكرتيرة الصحفية لوزارة الخارجية الأرمنية، آنا ناجداليان، اليوم الأربعاء، أنباء وسائل الإعلام حول لقاء وزير الخارجية الأرمني، زهراب مناتساكانيان، مع نظيره الأذربيجاني، جيخون بيراموف، غدًا الخميس في جنيف.

وقالت المتحدثة - في تصريح خاص لوكالة أنباء سبوتنيك - : "المعلومات التي تنشر في وسائل الإعلام حول اللقاء المخطط لا تتوافق مع الواقع".

وأضافت أيضاً بأن وزير الخارجية على تواصل دائم مع الرؤساء المشاركين في مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وممثلي دول رؤساء المشاركين.

هذا وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق من اليوم، بأن وزير الخارجية الفرنسي، جان ايف لودريان، قد أعلن اليوم الأربعاء، أن المحادثات حول الوضع في قره باخ ستجري غداً في جنيف، وفي 12 أكتوبر في موسكو.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك