كيف تحافظ على النباتات في الأشهر الباردة؟

شرفات المنزل وحدائقه حلم عندما يكون الطقس لطيفا، خصوصا إذا ما كانت مزينة بكثير من النباتات.

ولكن لضمان أن تصمد شتلاتك خلال الأشهر الباردة، هناك أشياء قليلة يمكن فعلها مسبقا لحمايتها من الأحوال الجوية القاسية.

لا بأس من بقاء بعض النباتات، مثل الدفلى والزيتون، في الخارج عندما يكون الطقس قاسيا. غير أنه يجب أن وضع أصصها في بقعة توفر الحماية من العناصر المناخية، حسبما تقول مجلة البستنة "جارتنفلورا" التي تصدر بالألمانية.

وهناك نصيحة أخرى وهي وضع غطاء بلاستيكي أو شراشف الأسرة لتغطية النباتات عندما يكون الطقس باردا للغاية، وسوف يثمنون الغطاء الدافئ فوقهم.

أما النباتات النفضية فيجب أن توضع في مكان فاتر ومظلم مثل سقيفة الحديقة أو القبو على سبيل المثال، خلال الأشهر الباردة.