على مدى الأيام القليلة الماضية، تابع الشعب الأمريكي تجربة ترامب مع الإصابة بفيروس كورونا، والتي بدأت مع إعلانه إيجابية تحاليه، والتي تبعها دخوله مستشفى والتر ريد العسكري، ليلتقى فترة علاج قصيرة، معلنا بعدها إكمال علاجه من داخل البيت الأبيض.

وساهمت التغطية الإعلامية الكبيرة للحدث، في إحداث حالة من الشفافية، والتي لم تكن متواجدة بنفس القدر مع حالات المرض مع الرؤساء الأمريكيين، فهناك الكثير فضّل أن يخفي حالته المرضية عن الشعب، والتي كانت سلاح ذو حدين فقد حققت للبعض مكاسب سياسية وألحقت بالبعض خسارة كبيرة.

أيزنهاور.. صراحته جددت ثقة شعبه

من بين أشهر الرؤساء الذين تعرضوا لأزمات مرضية، كان الرئيس دوايت أيزنهاور، وروت "التايم" الأمريكية تجربته، والتي اعتبرتها الأكثر شفافة.

فحينما عانى أيزنهاور من نوبة قلبية شديدة في عام 1955 والتي أدخلته إلى المستشفى لمدة سبعة أسابيع في دنفر، وخضع لعملية جراحية خطيرة في البطن في الصيف قبل إعادة انتخابه عام 1956.

وفي كلتا الحالتين، أمر السكرتير الصحفي والأطباء بتقديم إحاطات يومية مفصلة عن حالته، ولم يكن ذلك معرقلاً لمسيرته السياسية، بل على العكس ساهمت مصداقيته في أن يجدد الأمريكيون ثقتهم فيه لولاية ثانية.

كينيدي.. المنشطات أنقذته

وفي سياق الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 1960، والتي تنافس فيها ريتشارد نيسكون وجون كينيدي، وفي مفارقة غريبة تعرض المرشحان لأزمات صحية، واختار كلاهما أن يخفيا المرض عن ناخبيهم.

حيث عانى نيكسون من جرح في ساقه، مما تطلب دخول المستشفى لمدة ثلاثة أسابيع ليغيب عن متابعة حملته أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر1960، وفقد 15 رطلاً أثناء العلاج، ثم أصيب بالأنفلونزا بعد عودته للحملة.

لتتعقد مهمته في إخفاء مرضه، ويتسبب مظهره العاجز في خسارته للمناظرة الرئاسية أمام الشاب وقتها جون كينيدي.

وفي سبيل محاولة تعويض تلك الخسارة، تحدث ليندون جونسون نائب نيكسون لوسائل الإعلام بأن كنيدي عانى من مرض أديسون، لكن معسكر جون كنيدي نفى القصة، أخذ الرجل البالغ من العمر 43 عامًا المنشطات لعلاج قصور الغدة الكظرية لديه وظهر صورة عامة قوية، ونجحت الحيلة، ليفوز بالسباق الرئاسي دون أن يعلن عن مرضه المميت.