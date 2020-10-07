كشف نادر شوقي وكيل اللاعبين، ورئيس مجلس إدارة شركة ألفين التي تدير نادي الجونة، عن كواليس لاعبه أحمد حمدي، والتي انتقد خلالها مسؤولي الفريق الساحلي بسبب تأخر الموافقة على قرار احترافه.

وقال شوقي في تصريحات تلفزيونية عبر "صدى البلد": "لن أرد على أحمد حمدي، سأوضح الأمر فقط، نادي روبن كازان قدم عرض وطلب ردنا، ونحن قمنا بالرد عليه يوم 1/10، ولم يقوموا بالرد علينا مرة أخرى".

وأضاف: "لا يوجد ما يسمى باختفاء المسؤولين ولم يرد على اللاعب أحد من النادي، كيف سأتفاوض مع النادي ولم يردوا علينا!، عرض روبن كازان لاستعارة أحمد حمدي قيمته المالية غير مناسبة".

وعن اتهام أحمد حمدي لمسؤولي النادي بتعمدهم عدم احترافه تخوفا من العودة على ناد آخر: "هو له كل الحرية في أن يلعب لناد آخر، والقرار في يد ناديه الأهلي، حرصت على ضم اللاعب لأستثمر فيه، هو يريد أن يحترف لو يريد أن يخرج ويعود لمصر هو حر، ليس لي علاقة بذلك".

اللاعب يرد على تصريحات نادر شوقي

وفي السياق ذاته، رد أحمد حمدي، على نادر شوقي، قائلا: "لم يجلس معي عقب مباراة طنطا لمناقسة العرض معي كما قال، ورد الجونة على روبن كازان الروسي ظهر في هذا الوقت بعد أن تم غلق القيد هناك وضاعت الفرصة".

وأضاف: "السرعة في التواصل كانت مطلوبة وهذا لم يحدث، لم يكن لدي أي أزمة إذا تم رفض العرض، ومشكلتي الوحيدة في التجاهل والتأخر في الرد".

وتابع: "حسام غالي أرسل لي رسالة نصها أنت غير موجود معنا في مباراة المصري عقب تصريحاتي الأولى، خلال 48 ساعة سأعود لتدريبات الجونة، أنا لاعب محترف ومرتبط بتعاقد مع الفريق".

واختتم: "نادر شوقي يريد أن يجعل الجميع ينظر لي على أنني أتحدث في توقيت غير مناسب وهذا يشتت الفريق، واعتراضي كله كان بسبب عدم جلوس أحد معي وتجاهلي، وعندما جاء والدي ليقابله رفض".