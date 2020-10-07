القوات الإسرائيلية تعتقل 11 فلسطينيا من الضفة الغربية

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اعتقلت القوات الإسرائيلية اليوم الأربعاء،11 فلسطينيا من الضفة الغربية، واقتحمت مدرسة واستولت على تسجيل كاميرا مراقبة من داخلها.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا) اليوم أن الاعتقالات توزعت على القدس ورام الله، والخليل، ونابلس، وجنين، وبلدة قباطية.

ووفق الوكالة، اقتحمت القوات الإسرائيلية قرية الجلمة شمال شرق جنين، وداهمت مدرسة للبنين فيها واستولت على تسجيل كاميرا المراقبة ومنعت مدير المدرسة وهيئتها التدريسية من دخولها.

واعتقلت القوات الإسرائيلية منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي أكثر من 3000 فلسطيني، حسبما أفادت إحصائيات فلسطينية.