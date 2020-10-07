الأسهم الأمريكية تسجل ارتفاعا ملموسا في بداية تعاملات اليوم

سجلت الأسهم الأمريكية ارتفاعا ملموسا في بداية تعاملات اليوم بعد تراجعها الحاد أمس، على خلفية أنباء عن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامس وقف المحادثات مع الكونجرس بشأن حزمة التحفيز والمساعدات الاقتصادية الجديدة.

جاء الأداء الجيد للأسهم اليوم في ظل مؤشرات على تراجع الرئيس ترامب عن موقفه السابق وإعلان استعداده للتصديق على حزم تحفيز ومساعدات مواجهة، مثل حزمة مساعدات لشركات الطيران وصرف منحة مالية قدرها 1200 دولار لكل مواطن في الولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، قال مساعدو الرئيس الأمريكي في البرامج التلفزيونية اليوم للتأكيد على استبعاد التفاوض بشأن حزمة مساعدات وتحفيز وكبرى ولكنهم لم يستبعدوا تمرير حزم أصغر مواجهة إلى قطاعات محددة.

وارتفع مؤشر إس أند بي 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم بنسبة 2ر1 في المئة على أمل تمرير بعض المساعدات من الكونجرس على الأقل، كما ارتفع مؤشر داو جونز النصاعي القياسي بنسبة مماثلة، وارتفع مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيات بنسبة 3ر1 في المئة.