أعلنت اللجنة المشكلة لتلقي طلبات الترشيح لانتخابات نقابة الصحفيين فرع الإسكندرية، اليوم الأربعاء، عن غلق باب الترشح، بعد تقديم 3 مرشحين على مقعد النقيب، و11 مرشحا للمنافسة على 3 مقاعد عضوية بمجلس النقابة.

وتقدم كل من عمرو حافظ من صحيفة "الجمهورية"، وفكري عبدالسلام من صحيفة "الأهرام"، ومحمد معوض للترشح على مقعد نقيب الصحفيين، بينما تقدم كل من بسمة الشريف، وفهمي سيد أحمد، وعصام صبري، وشوكت سعد، وهاني العوضي، وحسن أبو شقرة، وعزت السامري، وطارق الفرماوي، وأميرة فتحي، ورامي ياسين، وجمال مجدي، لعضوية مجلس النقابة.

وقالت هدى الساعاتي، عضو لجنة تلقي طلبات الترشح وعضو مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية، إن اللجنة المكونة من السيد سعيد، عضو المجلس، ومنى حجاب عضو الجمعية العمومية، انعقدت اليوم الأربعاء -وآخر الأيام- لاستقبال أوراق الترشح لانتخابات الصحفيين فرع الإسكندرية، مشيرةً إلى أن اللجنة استقبلت، خلال اليوم الأول، طلبا لأحد المرشحين على مقعد النقيب، وطلبات من 4 مرشحين لعضوية المجلس، وفي اليوم الثاني، استقبلت اللجنة طلبا آخر للمنافسة على مقعد النقيب، و4 طلبات لعضوية المجلس، وفي اليوم الرابع استقبلت مرشحا على مقعد النقيب وآخر على العضوية، وفي آخر يوم استقبلت مرشحا على مقعد العضوية.

وأضافت الساعاتي، أن اللجنة انعقدت لمدة 5 أيام، وذلك وفقا للمواعيد التي أقرها وأعلنها مجلس نقابة الصحفيين، والسكرتير العام للنقابة العامة، محمد شبانة، لافتةً إلى أنه سيتم الإعلان عن أسماء المرشحين لكل من مقعد النقيب، و3 مقاعد بمجلس النقابة، كما سيتم إعلان كشوف أعضاء الجمعية العمومية بالنقابة الفرعية، الذين لهم حق التصويت في الانتخابات.

وأشارت إلى أنه سيتم اعتبارا من يوم السبت المقبل، بدء تلقي الطعون والتنازلات عن الترشح، على أن يتم الإعلان النهائي يوم 14 أكتوبر الجاري، وتبدأ أعمال الدعاية الانتخابية، وتُجرى الانتخابات على مقعد النقيب و3 مقاعد عضوية المجلس، يوم 29 من نفس الشهر.