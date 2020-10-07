ترامب يرفع السرية عن الوثائق الخاصة بتحقيقات التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "إزالة السرية" عن جميع الوثائق المتعلقة بالتحقيقات الفيدرالية حول "التدخل الروسي" في الانتخابات الرئاسية عام 2016، وكذلك قضية استخدام وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، خادما خاصا للبريد الإلكتروني خلال توليها منصبها.

وكتب ترامب - في تغريدة أوردتها قناة الحرة الأمريكية اليوم الأربعاء - "لقد سمحت بإزالة السرية الكاملة لأي وجميع الوثائق المتعلقة بأكبر جريمة سياسية في التاريخ الأمريكي، خدعة روسيا.. وبالمثل، فضيحة هيلاري كلينتون عبر البريد الإلكتروني.. لا تنقيحات".

وأشار في تغريدة أخرى إلى أنه "رفع السرية" بالفعل من قبل "منذ فترة طويلة" لكن "لسوء حظ بلدنا، تصرف الناس ببطء شديد، لا سيما أنها ربما تكون أكبر جريمة سياسية في تاريخ بلادنا".

وسبق لواشنطن أن اتهمت روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية السابقة التي شارك فيها ترامب وكلينتون، ولطالما وصف ترامب عملية "التدخل الروسي" بأنها "خدعة" واتهم إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، بالتجسس على حملته، خلال بحثها عن "أدلة" لتورط أفراد من حملته في التعاون مع عملاء روس.

ودعا، ترامب، مرارا إلى سجن كلينتون بسبب قضية البريد الإلكتروني خلال حملة عام 2016، لكن بعد تحقيق فيدرالي، لم يوص مدير مكتب (أف بي آي) السابق، جيمس فولي، بسجن كلينتون إلا أنه وصف تصرفها بـ"الإهمال الشديد".

وعادت القضية إلى السطح مجددا، خلال الأسابيع الماضية، بعد أن كشفت تقارير عن قيام محققين في وزارة الخارجية بالبحث في الرسائل الإلكترونية التي أرسلت خلال فترة توليها الوزارة.