التعليم: على طلاب المرحلة الثانوية والمعلمين سداد رسوم تأمين التابلت

أرسلت وزارة التربية والتعليم، تعليمات إلى جميع المديريات التعليمية بالتنبيه على المدارس الثانوية بكافة أنواعها "عام/ رسمي لغات/خاص/ خدمات" بالتنبيه على الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية بالإدارة بضرورة سداد رسوم التأمين على أجهزة التابلت بمكاتب البريد المصري على مستوى الجمهورية؛ حرصا على استمرار التغطية التأمينية للأجهزة في حالة الفقد أو التلف أو الإصلاح.

وأضافت الوزارة، في خطاب رسمي، حصلت "الشروق" على نسخة منه، أنه على طلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2020/2021 سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الأولى، وطلاب الصف الثاني الثانوي سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية، طلاب الصف الثالث الثانوي سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثالثة لمن سدد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية، ومن لم يسدد العام الماضي يقوم بالتسديد للسنة التأمينية الثانية والثالثة، والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية سداد التأمين المستحق على السنة التأمينية الثالثة.

وأكدت الوزارة أنه في حالة عدم الالتزام بسداد قسط التأمين يسقط حق الطالب أو المعلم في التغطية التأمينية ويلتزم بسداد قيمة الجهاز كاملا في حالة الفقد وقيمة الإصلاح في حالة الكسر أو الأعطال.

يذكر أن مبلغ التأمين خلال العام الماضي 100 جنيه.