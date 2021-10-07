أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا أن بلادها مستعدة لاتخاذ إجراءات حاسمة لمساعدة طاجيكستان حال توتر الأوضاع على الحدود الطاجيكية الأفغانية.

وقالت زاخاروفا - خلال إحاطتها الصحفية الأسبوعية، اليوم الخميس - "إن الأوضاع في أفغانستان وعلى الحدود الطاجيكية الأفغانية محط أنظارنا"، مشيرة إلى أن موسكو ودوشنبه تحافظان على اتصالات بين وزارتي الدفاع ودائرتي الحدود والبعثات الدبلوماسية بهذا الشأن.

وأضافت:" أن القاعدة العسكرية الروسية في طاجيكستان مزودة بكل ما يزم لمساعدة الحكومة الطاجيكية حال توتر الأوضاع"، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة للغاية في حال دعت الحاجة وفقا لمبادئ التحالف الروسي - الطاجيكي والشراكة الإستراتيجية بينهما.

وأعربت زاخاروفا عن قلق بلادها إزاء تنامي نشاط تنظيم "داعش" في أفغانستان، مشيرة إلى أن عناصر من هذا التنظيم نفذوا مؤخرا هجوما إرهابيا كبيرا قرب مسجد وسط كابول أسفر عن مقتل 20 مدنيا وإصابة أكثر من 30 آخرين.

وتابعت "نرصد بقلق بالغ أنشطة تنظيم "داعش" في محيط السفارة الروسية في كابول، حيث تم القضاء على خمسة من مقاتلي هذا التنظيم الإرهابي في الرابع من أكتوبر الجاري"، داعية السلطات الأفغانية إلى اتخاذ إجراءات إضافية لضمان أمن البعثة الدبلوماسية الروسية والمواطنين الروس في أفغانستان.

وكان المتحدث باسم البعثة الدبلوماسية الروسية في كابول، يفجيني يجوروف قد أعلن - الإثنين الماضي - القضاء على مجموعة من خمسة مسلحين تابعين لتنظيم داعش، بالقرب من السفارة الروسية واستسلام ثلاثة مسلحين آخرين.