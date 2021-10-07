ترأس عاهل المغرب الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بفاس اليوم الخميس، مراسم تعيين أعضاء الحكومة المغربية الجديدة، حيث أدى أعضاء الحكومة الجدد القسم أمام الملك.

وجاء تشكيل الحكومة: عزيز أخنوش، رئيسا للوزراء، وعبد الوافي لفتيت وزيرا للداخلية، وناصر بوريطة وزيرا للشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعبد اللطيف وهبي وزير العدل، وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومحمد حجوي الأمين العام للحكومة، ونادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة: وزير التجهيز والماء.

ومن بين التشكيل الحكومي: شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ونبيلة الرميلي: وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية، وفاطمة الزهراء المنصوري: وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومحمد صديقي: وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس سكوري: وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، ورياض مزور وزير الصناعة والتجارة، وفاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومحمد عبد الجليل وزير النقل واللوجيستيك، ومحمد مهدي بنسعيد وزير الشباب، والثقافة والتواصل، واعواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وعبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.

كما ضم التشكيل: ومحسن جازولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، ومصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وغيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وسيتم في وقت لاحق تعيين كتاب دولة في بعض القطاعات الوزارية.