بوتين: روسيا تستطيع المساعدة في استقرار أسواق الطاقة العالمية

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداد بلاده للمساهمة في تحقيق استقرار أسواق الطاقة العالمية،مشيرا إلى قدرتها على تصدير كميات قياسية من الغاز الطبيعي إلى أوروبا خلال العام الحالي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى إن تصريحات الرئيس الروسي تأتي في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء في أوروبا إلى مستويات قياسية جديدة.

وقال بوتين خلال اجتماع اليوم الأربعاء إن صادرات شركة جازبروم الروسية الحكومية العملاقة من الغاز الطبيعي إلى أوروبا خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، كانت قريبة من أعلى مستوياتها على الإطلاق، بحسب الشركة، وأنه إذا استمر هذا الاتجاه سيكون العام الحالي قياسيا بالنسبة للصادرات.

وأضاف الرئيس الروسي أن "روسيا كانت ومازالت موردا يعتمد عليه للغاز لكل عملائها في مختلف أنحاء العالم، في كل من آسيا وأوروبا، ودائما تفي بالتزاماتها بالكامل... أود التأكيد على كل هذا".

ودعا بوتين مسؤولي حكومته وقطاع الطاقة الروسي إلى تقديم مقترحاتهم بشأن كيفية تحقيق الاستقرار في سوق الطاقة العالمية، مضيفا أن هذا يجب أن يتم "على أسس تجارية بحتة" مع وضع مصالح كل الأطراف في الحسبان.