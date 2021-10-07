قادة محليون يدعمون المستشار النمساوي وسط أزمة حكومية

على الرغم من شبهات الفساد ضده، فإن سيباستيان كورتس، زعيم حزب الشعب (أو إي في بي ) والمستشار النمساوي ، يمكنه الاعتماد على دعم القادة الإقليميين لحزبه.



وأعلن رؤساء الحزب في المقاطعات التسع في بيان مشترك اليوم الخميس "نفترض ... كذب الاتهامات ذات الصلة جنائيا".



وأضاف البيان "وبصفة خاصة في الوضع الحالي، من المهم للغاية على أي حال بالنسبة لبلدنا أن نستمر في الحصول على حكومة اتحادية مستقرة على رأسها المستشار سيباستيان كورتس".



ووقع البيان رئيس مقاطعة تيرول ، جوينتر بلاتر ، ورئيس النمسا السفلى جوهانا ميكل-لايتنر ورئيس سالزبورج ويلفريد هاسلاور ، من بين آخرين.



ويُشتبه في أن فريق كورتس قد اشترى تغطية إيجابية من عام 2016 في شركة إعلامية من أجل تمهيد طريق كورتس لقيادة الحزب والمستشارية.



ويرى المحققون أن من المحتمل أن يكون المستشار مشاركا في جرائم اختلاس ورشوة. ونفى الرجل / 35عاما /كل الاتهامات.