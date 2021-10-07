شجب الجيش اللبناني ارتفاع وتيرة الاعتداءات على الرعاة والمزارعين في الآونة الأخيرة، واستخدام المجال الجوي اللبناني من قبل اسرائيل لقصف الأراضي السورية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثلاثي الاستثنائي في رأس الناقورة جنوبي لبنان برئاسة قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ورئيس البعثة اللواء ستيفانو ديل كول، وحضور وفد من ضباط الجيش اللبناني برئاسة منسق الحكومة اللبنانية لدى قوات الأمم المتحدة العميد الركن حسيب عبدو ووفد من الجانب الاسرائلي.

وأكد الجيش اللبناني - في بيان اليوم الخميس - أنه رحب بقرار مجلس الأمن القاضي بالتجديد لمهمة اليونيفيل من دون تعديل جوهري على مهمتها، مؤكدا أنه يثبت مرة أخرى ثقة المجتمع الدولي في التزام لبنان بقرارات الأمم المتحدة.

وأضاف أن الجانب اللبناني تطرق - في بداية الاجتماع - إلى ما وصفه بالاعتداءات الإسرائيلية اليومية والمتكررة للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا، وأعاد تأكيد التزام لبنان بالقرار 1701 ومندرجاته كافة، محملا جيش اسرائيل مسؤولية اعتداءاته، ومطالبا الأمم المتحدة بممارسة أقصى قدر من الضغط لوقفها.

وشدد الجانب اللبناني على ضرورة انسحاب اسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة ومنها المنطقة المتاخمة لشمال الخط الازرق، ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي من منطقة الغجر، والبقعة B1 - على حد ما ورد ببيان الجيش اللبناني.