فرنسي يشكو من أجراس الكنائس في بلدته: تدق 564 مرة يوميا

دفعت الليالي التي يتعذر فيها النوم بسبب قرع أجراس الكنائس بشكل متكرر في بلدة سيرات الفرنسية الصغيرة أحد السكان إلى الشكوى وطلب إسكاتها في وقت النوم.

وقال جايل دريلون، الذي انتقل للعيش في سيرات مع أسرته، لصحيفة لو دوفين: "تدق (الأجراس) نحو 564 مرة في اليوم، حوالي 160 مرة في الليلة".

وأضاف لبوابة الأخبار فرانس بلو، أن شدة الصوت وصلت إلى 38 ديسيبل في منزله.

وصار الخيار صعب أمام السلطات المحلية في البلدة الواقعة بالقرب من كليرمون-فيران في منطقة أوفيرن رون-ألب.

ولم يجد التماس دريلون لإبقاء الأجراس صامتة بين الساعة العاشرة مساء والثامنة صباحا سوى 17 مؤيدا في البلدة التي يقطنها 6500 نسمة.

ونظم مؤيدو قرع الأجراس التماسا مضادا، قالوا فيه إن "روح القرية" سوف تكون في خطر إذا لم يستمر قرع الأجراس كالمعتاد، حسبما أفادت صحيفة لو دوفين.

ورفض العمدة في البداية التغيير في قرع الأجراس، وبحسب ما ورد أحال القضية إلى مجلس البلدية. ولم يصدر القرار بعد.

ويعود سبب ارتفاع عدد الأجراس جزئيا إلى صلاة التبشير الملائكي.

ويتم قرع الأجراس لهذه الصلاة وحدها ثلاث مرات في اليوم – بواقع 70 دقة في كل مرة، وبالإضافة إلى ذلك، تدق الأجراس لإعلان الوقت مرتين في الساعة.