رئيس الحكومة العراقية: الانتخابات هي المسار الوطني لإنتاج مجلس نواب جديد وبناء الدولة

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أن الانتخابات البرلمانية هي المسار الوطني لإنتاج مجلس نواب جديد.

وقال الكاظمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وفقا لقناة الإخبارية العراقية: "أنهى مجلس النواب اليوم فترته النيابية، تمهيدا لإجراء يوم الأحد المقبل "، مضيفا أن الانتخابات هي المسار الوطني لإنتاج مجلس نواب جديد، ولحماية وطننا وبناء الدولة، مشددا على ضرورة اختيار من يمثلهم بحرية وعلى أساس قيم العراق الوطنية.

وفي سياق آخر، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الخميس، إحباط محاولة اختطاف مواطن من قبل داعش وتدمير وكرا لهم في محافظة نينوى.

وذكرت المديرية، في بيان، أنه لغرض تحديد مسالك العصابات الإرهابية عبر تكثيف دوريات المراقبة والاستطلاع من قبل شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14 أحد مفاصل مديرية الاستخبارات في وزارة الدفاع، ووفقا

لمعلومات دقيقة، أكدت وجود عناصر لداعش الارهابي تخطط لاختطاف أحد المواطنين في منطقة قراج بقضاء مخمور في نينوى، رصدت تحركات لأربعة عناصر من داعش الارهابي باتجاه الهدف المطلوب لهم، الأمر الذي دفع قوة من الاستخبارات للتوجه إلى المجموعة الإرهابية والتي لاذت بالفرار إلى الجبل حال مشاهدتهم.

وأضافت أنه جرت عملية تفتيش دقيقة للمكان عثر خلالها على وكراً خاص للدواعش بإحدى مزارع الذرة بالمنطقة يضم بداخله صواريخ قاذفة ودراجة كاتمة ومفروشات وارزاق ومواد جافة وشاحنات موبايل وسكاكين، مشيرة إلى قوة من هندسة الفرقة قامت بتدمير الوكر.