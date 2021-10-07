تباين في إصابات كورونا في عدة دول عربية خلال الـ24 ساعة الماضية

شهد العراق، اليوم الأربعاء، لليوم الثالث على التوالي، تسجيل أكبر عدد إصابات بفيروس كورونا المستجد على مستوى الدول العربية، وسجلت الصحة العراقية 2519 إصابة و20 وفاة، وتماثل 3225 حالة للشفاء؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى مليوني و16 ألفا و623 حالات، والوفيات إلى 22 ألفا و440 حالة، والشفاء إلى مليون و932 ألفا و121 حالة.

أما في ليبيا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 343 ألفا و932 حالة، موضحًا - في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية - شفاء 1324 حالة، ليرتفع إجمالي المتعافين 266 ألفا و348 حالة، بالإضافة لتسجيل 10 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4720 حالة .

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 156 إصابة جديدة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 737 ألفا و229 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة ليبلغ مجموع حالات الوفاة 2107 بالإضافة إلي تعافي 216 حالة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلي 730 ألفا و309 حالة.

وبشأن سلطنة عمان، سجلت وزارة الصحة 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات إلى 303 آلاف و895 حالة.

أوضحت الوزارة وفقا ـ لوكالة الأنباء العمانية ـ أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 4آلاف و101 حالة، مشيرة إلى تعافى 29 حالة شفاء ليبلغ إجمالي المتعافين 299 ألفا و148 حالة.

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 45 إصابة وحالتي وفاة، فيما تعافى 41 حالة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 547 ألفا و402 حالة، والوفيات إلى 8 آلاف و732 حالة، والشفاء إلى 536 ألفا و447 حالة.

وفي فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1091 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - أنه تم تسجيل 1718 حالة تعاف، موضحة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.3% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات، حيث سجلت 18 حالة وفاة.

وفى السودان، أعلنت وزارة الصحة السودانية، عن تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و6 حالات وفاة، ليرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 38 ألفا و 670 إصابة، وعدد الوفيات إلى 2922 وفاة.

وفي الأردن، سجلت وزارة الصحة 1316 إصابة و12 وفاة، و913 حالة شفاء؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 829 ألفا و888 حالة، والوفيات إلى 10 آلاف و774 حالة، والشفاء إلى 805 آلاف و800 حالة.

وأشارت الصحة الأردنية، إلى أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 3 ملايين و758 ألفا و470 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3 ملايين و341 ألفا و905 أشخاص.

وفي الجزائر، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و7 وفيات، فيما تماثل 92 مريضا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة - في بيان - أن إجمالي الحالات المصابة بلغ 231 ألفا و171 حالة من بينها 125 حالة إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 139 ألفا و898 شخصا.

وأضافت الوزارة أن إجمالي الوفيات بلغ 5 آلاف و838 حالة، فيما يتواجد حاليا 18 مريضا في العناية المركزة.

وفي الكويت، سجلت وزارة الصحة عن 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19 ) في الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات إلى 411 ألفا 935 حالة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة ليستقر عدد الوفيات عند 2452 حالة، وتسجيل 59 حالة شفاء ليصل عدد المتعافين إلى 408 ألفا و838 حالة بنسبة 25ر99 %

وفي سوريا، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 289 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 68 حالة ووفاة 9 حالات.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية - أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 35898 شفيت منها 24234 حالة وتوفيت 2306 حالات.