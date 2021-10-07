المعارضة في جنوب إفريقيا تعد بإنقاذ كيب تاون من انقطاع الكهرباء

تعهد أكبر حزب معارض في جنوب إفريقيا، التحالف الديمقراطي، بضمان عدم تعريض مدينة كيب تاون لانقطاع التيار الكهربائي الذي تفرضه مؤسسة الكهرباء الحكومية بشكل متقطع.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن جوردين هيل لويس، المرشح لمنصب عمدة كيب تاون في انتخابات الأول من نوفمبر المقبل، إن المدينة التي يبلغ عدد سكانها 4.6 مليون نسمة، وهي ثاني أكبر مدينة في البلاد وتخضع لإدارة حزب التحالف الديمقراطي منذ عام 2006، يجب أن تشتري الكهرباء مباشرة من المنتجين المستقلين.

كما قال إن بإمكان المدينة توسيع مشروع الطاقة الكهرومائية في سد ستينبراس وكذلك تركيب الألواح الشمسية على الأسطح.

وقال في مقابلة اليوم الخميس: "الإصلاحات التنظيمية بشأن توليد الطاقة تركت الباب مفتوحا للبلديات، ونحن نخطط لفتح هذا الباب بقوة عندما أصبح عمدة. وسوف أضمن وجود ميزانية كبيرة مخصصة من المدينة للطاقة".

ووسط التضرر من انقطاع التيار الكهربائي الذي تفرضه شركة إسكوم المتعثرة منذ عام 2005، وضعت أكبر مدن جنوب إفريقيا خططًا للاستفادة من الطاقة من المنتجين المستقلين منذ تغيير في القانون العام الماضي سمح لها بذلك.