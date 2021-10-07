أكد نائب قائد العمليات المشتركة ورئيس اللجنة الأمنية للانتخابات العراقية الفريق الاول الركن عبد الامير الشمري أن المراكز الانتخابية مؤمنة بشكل كامل .

وشدد الشمري - في تصريح خاصة لقناة (السومرية نيوز) العراقية مساء اليوم الخميس - على اكتمال جميع الاستعدادات للانتخابات التي ستنطلق يوم الأحد المقبل.

ولفت إلى أن التصويت للوحدات سيكون على شكل مراحل، لافتا إلى أنه تم تحديد خطة نقل بعد غلق مراكز الاقتراع"، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا يوجد حظر تجوال في يوم الاقتراع والقوات الامنية ستكون بأعلى درجات الاستنفار.