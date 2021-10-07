ماليزيا تسجل 9 آلاف و890 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ماليزيا، اليوم الخميس، تسجيل 9 آلاف و890 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، طبقا لما ذكره المدير العام بقطاع الصحة، نور هشام عبد الله.

ونقلت صحيفة "ذا ستار" الماليزية اليوم عن هشام عبد الله قوله إن هذه الإصابات الجديدة ترفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى مليوني و313 آلاف و727 حالة، منذ بدء الجائحة.

وسجلت ولاية "ساراواك" 1413 إصابة جديدة، تليها ولاية سيلانجور (1402) وولاية كيلانتان 1032 حالة.

وبحسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، تبلغ حصيلة الوفيات جراء الوباء في ماليزيا 26 ألفا و981 حالة.