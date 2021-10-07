الكاظمي: الانتخابات البرلمانية مسار وطني لحماية وبناء العراق

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أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الخميس أن الانتخابات البرلمانية المقبلة مسار وطني لحماية وبناء العراق.

وكتب الكاظمي، في تغريدة على حسابه لموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنهى مجلس النواب اليوم فترته النيابية، تمهيداً لإجراء الانتخابات العامة البرلمانية يوم الأحد المقبل".

‏وقال "شعبنا على امتداد الوطن الغالي، الانتخابات هي المسار الوطني لإنتاج مجلس نواب جديد، ولحماية وطننا وبناء الدولة".

‏وخاطب الكاظمي العراقيين "اختاروا من يمثلكم بحرية وعلى أساس قيم العراق الوطنية واصنعوا التغيير بإرادتكم".

ويدلي مليون و196 ألفا و453 ناخبا عراقيا غدا الجمعة بأصواتهم في التصويت الخاص لقوات الجيش والشرطة وقوات حرس الحدود والأجهزة الأمنية والنازحون ونزلاء الدوائر الإصلاحية.