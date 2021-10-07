ائتلاف «إشارة المرور» يبحث إمكانيه تشكيل ائتلاف حاكم في ألمانيا

يعتزم حزب الخضر الدخول في محادثات استكشافية ثلاثية الأطراف مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر؛ بشأن تشكيل ائتلاف حاكم يُعرف باسم "ائتلاف إشارة المرور".

قالت زعيمة حزب الخضر أنالينا بيربوك اليوم الأربعاء في برلين: نقترح ذلك على الحزب الديمقراطي الحر.

بدوره، اعتبر الرئيس المشارك في حزب الخضر، روبرت هابيك، أن اقتراح الحزب الدخول في محادثات استطلاعية مع الاشتراكيين والأحرار لا يعتبر رفضًا تامًا لبحث ائتلاف "جامايكا" البديل، والذي يضم الأحرار والتحالف المسيحي، مشيرًا إلى أنه من المرجح أن يجد الحزب أكبر قدر من القواسم المشتركة مع الاشتراكيين والأحرار من حيث المضمون السياسي، خاصة فيما يتعلق بسياسة الشئون الاجتماعية، ما يعني أنه لم يتم حسم الأمر، وأنه لا يزال هناك أمور غير محسومة واختلافات كبيرة بين الاشتراكيين والخضر والحزب الحر.