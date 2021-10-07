قادة مجلس الشيوخ الأمريكي يتوصلون إلى اتفاق لتمديد تعليق سقف الدين العام

قال تشوك شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ اليوم الخميس إن قادة المجلس توصلوا إلى اتفاق لتجنب إعلان إفلاس الخزانة الأمريكية والتوقف عن سداد الالتزامات المالية للمؤسسات الاتحادية.



وقال شومر "توصلنا إلى اتفاق لتمديد تعليق العمل بسقف الدين العام حتى ديسمبر المقبل ونأمل في إقرار ذلك اليوم".



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مساعد أحد أعضاء مجلس الشيوخ القول إن الاتفاق يستهدف السماح للحكومة الأمريكية بزيادة الدين العام بمقدار 480 مليار دولار، وهو ما يتيح للخزانة الأمريكية الوفاء بالالتزامات المالية للحكومة حتى 3 كانون أول/ديسمبر المقبل، وهو اليوم الذي يشهد انتهاء العمل بقانون الميزانية الأمريكية المؤقتة قصيرة الأجل.



كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد هدد في وقت سابق من الأسبوع الحالي بتجاوز سقف الدين العام الأمريكي إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الكونجرس بشأن زيادة سقف الدين العام أو تمديد تعليق العمل بسقف الدين، محملا ميتش ماكونيل زعيم كتلة الجمهوريين في مجلس الشيوخ المسؤولية عن عمل قال إنه "نيزك" يتجه نحو الاقتصاد الأمريكي.



وردا على سؤال، بعد خطابه في البيت الأبيض بشأن النزاع حول سقف الدين العام، عما إذا كان يستطيع ضمان ألا تتجاوز الولايات المتحدة سقف الدين قال بايدن "لا لا استطيع"، مضيفا أن "الأمر متروك ليمتش ماكونيل... لا استطيع تصديق أن تكون هذه هي النتيجة النهائية لآن العواقب خطيرة للغاية. لا أصدق هذا، لكن هل أستطيع ضمان الأمر؟ إذا استطعت سأفعل".



وقال بايدن إن أكثر من ربع الدين الأمريكي بما يصل إلى 8 تريليونات دولار جاء خلال السنوات الأربع لحكم الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، لذلك على الجمهوريين المساعدة في رفع سقف الدين.



كانت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية قد حذرت في الأسبوع الماضي من أن وزارتها ستفشل فعليا بحلول 18 تشرين أول/أكتوبر المقبل إذا لم يتحرك الكونجرس ويصدر قانونا لاستمرار تعليق العمل بسقف الدين العام أو رفع السقف، لتزيد الضغط على أعضاء الكونجرس بهدف التحرك لتجنب إعلان عجز الولايات المتحدة عن الوفاء بالتزاماتها المالية.