غينيا: الجيش يعين مسؤولا سابقا لدى الأمم المتحدة رئيسا للوزراء

بعد وقوع انقلاب عسكري في غينيا، عيّن زعيم المتمردين، الجنرال مامادي دومبويا، مسؤولا سابقا في الأمم المتحدة، كرئيس جديد للوزراء.

وقد تم ليلة أمس الاربعاء الإعلان عن ترشيح محمد بيفوجي، عبر التلفزيون الحكومي.

ويشار إلى أن بيفوجي، هو خبير زراعي عمل لدى اثنتين على الأقل من الوكالات التابعة للأمم المتحدة، وهما "الصندوق الدولي للتنمية الزراعية" (ايفاد)، و"منظمة الأغذية والزراعة" (الفاو).

وكان دومبويا قد أدى اليمين الدستورية كرئيس للبلاد، يوم الجمعة الماضي، مع تأكيده على أنه لن يشارك هو أو غيره من أفراد الجيش في الانتخابات في المستقبل.

ويقول دومبويا، إن المتمردين يرغبون في صياغة دستور جديد للدولة الواقعة في غرب إفريقيا، وإصلاح النظام الانتخابي، ومحاربة الفساد في البلاد وإطلاق انتخابات حرة وشفافة.