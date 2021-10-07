 غينيا: الجيش يعين مسؤولا سابقا لدى الأمم المتحدة رئيسا للوزراء - بوابة الشروق
الخميس 7 أكتوبر 2021 10:36 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد تبرع المشجعين والمواطنين للأندية الرياضية للخروج من أزماتها المالية؟
النتـائـج تصويت

غينيا: الجيش يعين مسؤولا سابقا لدى الأمم المتحدة رئيسا للوزراء

د ب أ
نشر في: الخميس 7 أكتوبر 2021 - 10:16 ص | آخر تحديث: الخميس 7 أكتوبر 2021 - 10:16 ص

بعد وقوع انقلاب عسكري في غينيا، عيّن زعيم المتمردين، الجنرال مامادي دومبويا، مسؤولا سابقا في الأمم المتحدة، كرئيس جديد للوزراء.

وقد تم ليلة أمس الاربعاء الإعلان عن ترشيح محمد بيفوجي، عبر التلفزيون الحكومي.

ويشار إلى أن بيفوجي، هو خبير زراعي عمل لدى اثنتين على الأقل من الوكالات التابعة للأمم المتحدة، وهما "الصندوق الدولي للتنمية الزراعية" (ايفاد)، و"منظمة الأغذية والزراعة" (الفاو).

وكان دومبويا قد أدى اليمين الدستورية كرئيس للبلاد، يوم الجمعة الماضي، مع تأكيده على أنه لن يشارك هو أو غيره من أفراد الجيش في الانتخابات في المستقبل.

ويقول دومبويا، إن المتمردين يرغبون في صياغة دستور جديد للدولة الواقعة في غرب إفريقيا، وإصلاح النظام الانتخابي، ومحاربة الفساد في البلاد وإطلاق انتخابات حرة وشفافة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك