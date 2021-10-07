مصادر: «تداول» السعودية تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب العام بقيمة 4 مليارات دولار

قالت مصادر مطلعة إن شركة السوق المالية السعودية (تداول) المشغلة لبورصة الأوراق المالية السعودي، تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب العام، حيث من المنتظر وصول القيمة السوقية للشركة إلى حوالي 4 مليارات دولار.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن شركة تداول قد تعلن تفاصيل عملية الطرح العام الأولي لأسهمها في وقت لاحق من الشهر الحالي، مضيفة أن المناقشات مازالت جارية ولم يتم الوصول إلى قرارات نهائية بشأن الإطار الزمني للعملية.

وذكرت بلومبرج أن بورصة الأوراق المالية السعودية هي أنشط سوق أوراق مالية في الطروحات العامة الأولية على مستوى دول الشرق الأوسط خلال السنوات الماضية، حيث كان الاكتتاب على الطروحات الجديدة يزيد عن حجم الطرح، وغالبا ما يكون الاكتتاب من جانب مستثمرين محليين سواء كأفراد أو مؤسسات. وكانت بورصة الرياض قد شهدت في 2019 أكبر طرح عام أولي في العالم بقيمة 29 مليار دولار من أسهم شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو.

كانت شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) قد أعلنت أواخر الشهر الماضي انتهاء اكتتاب المؤسسات والأفراد في الطرح العام الأولي لــ 20% من أسهم شركتها التابعة "إس تي سي حلول".

وأوضحت، في بيان، أن اجمالي المتحصلات من الطرح بلغ 624ر3 مليار ريال (الدولار يعادل 75ر3 ريال)، وذلك قبل خصم كافة الأتعاب والمصاريف والتكاليف المتعلقة بالطرح.

ولفتت إلى أن الأثر المالي لهذه المتحصلات سيظهر في قائمة المركز المالي للشركة لفترة الربع الثالث من عام 2021، ولن يكون لها أثر على قائمة الربح أو الخسارة.

وانطلقت الأحد 19 أيلول/سبتمبر عملية اكتتاب الأفراد بأسهم الشركة التابعة، واستمرت حتى يوم أمس، بعدما انتهت فترة اكتتاب المؤسسات بنسبة تغطية فاقت المستهدف بـ 130 ضعفا.