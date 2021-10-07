رئيس بولندا يطالب الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات ضد بيلاروسيا

طالب رئيس بولندا أندريه دودا، اليوم الخميس، الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات محددة لمنع بيلاروسيا من دفع المهاجرين باتجاه الأراضي البولندية.

وقال الرئيس البولندي، في مؤتمر صحفي مع نظيره القبرصي نيكوس أنستسيادس بنيقوسيا، إن الأوضاع على الحدود مع بيلاروسيا منافية للقانون الدولي، متهما السلطات في بيلاروسيا بالتصرف بشكل غير مسؤول، وذلك حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

ولم يحدد دودا نوعية الإجراءات التي يطالب بها إلا أنه أعرب عن أمله في الحصول على مساعدة تتجاوز ما تقدمه وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس"، وأن يدفع الاتحاد الأوروبي بيلاروسيا لتغيير موقفها، وقال إن بولندا تعمل على منع تحول الوضع إلى أزمة قارية وإن دول الاتحاد الأوروبي يمكن أن "تطمئن" من أن وارسو ستحمي الحدود الخارجية للكتلة.

من جانبه، صرح الرئيس القبرصي نيكوس أنستسيادس بأن الاتحاد الأوروبي متحد في إدانته لتحويل المهاجرين إلى أداة سياسية، وحث على اتخاذ إجراءات ضد الدول التي تفعل ذلك، ويجري الرئيسان عددا من اللقاءات خلال زيارة دودا لقبرص والتي تستمر ليومين.

يشار إلى أن السلطات في بيلاروسيا تواجه اتهامات باستغلال المهاجرين كورقة ضغط سياسية عبر دفعهم نحو عبور الحدود باتجاه الاتحاد الأوروبي عبر بولندا وليتوانيا ولاتفيا.