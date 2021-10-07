إندونيسيا توافق على الاستخدام الطارئ للقاح زيفيفاكس المضاد لكورونا وإنتاجه محليا

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أعلنت بيني لوكيتو، رئيسة وكالة الغذاء والدواء بإندونيسيا، أن السلطات قررت منح الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح "زيفيفاكس" المضاد لفيروس كورونا، كما تعتزم تأسيس منشأة للإنتاج المحلي للقاح مع نقل التكنولوجيا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس، عن لوكيتو القول، إن اللقاح أظهر فعالية بنسبة 81.71%، خلال 7 أيام من الحصول عليه كاملا.

ومن الممكن أن تقرر الحكومة استخدام اللقاحات المنتجة محليا، مثل "زيفيفاكس"، كمعزز للتطعيم.

ويشار إلى أن لقاح "زيفيفاكس" هو من تطوير شركة "أنهوي زيفي لونكوم" و"معهد علوم الأحياء الدقيقة" التابع للأكاديمية الصينية للعلوم.

ويتعين الحصول على 3 جرعات من اللقاح حتى يتسنى الحصول عليه كاملا.