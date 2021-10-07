شركة موديرنا: إنتاج لقاحات تعتمد على الحمض النووي الريبوزي المرسال في إفريقيا

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أعلنت شركة موديرنا الأمريكية، عن خططها لإنتاج لقاحات تعتمد على الحمض النووي الريبوزي المرسال في إفريقيا.

وقالت الشركة، اليوم الخميس، إن موديرنا تريد بناء مصنع أدوية يمكنه إنتاج وتعبئة نحو 500 مليون جرعة لقاح سنويا.

ومن المقرر أن تستثمر موديرنا 500 مليون دولار في المصنع. ولم يتم اختبار موقع لإقامة المصنع بعد.

وكانت شركة بيونتك الألمانية قد أعلنت في أغسطس الماضي إنها ستنتج لقاحات ضد الملاريا والسل في إفريقيا، قائلة إنها تدرس إقامة منشآت إنتاج في رواند والسنغال.

ومن المقرر أن تبدأ التجارب السريرية على اللقاحات في نهاية عام 2022.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن هناك خططا لإقامة مركز لإنتاج اللقاحات التي تعتمد على الحمض النووي الريبوزي المرسال في جنوب إفريقيا بمساعدة كونسورتيوم.

ويشار إلى أنه حتى الآن، تقوم إفريقيا باستيراد أغلبية جميع اللقاحات.