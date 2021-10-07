الهلال الأحمر الليبي: انتشال جثث 17 مهاجرا من البحر

قال الهلال الأحمر الليبي إن ما لا يقل عن 17 جثة، على الأرجح لمهاجرين متجهين إلى أوروبا، انجرفت إلى الشاطئ في غرب ليبيا.

وقال فرع الهلال الأحمر بمدينة الزاوية إنه تم العثور على الجثث يوم أمس الثلاثاء بالقرب من المدينة الواقعة غربي ليبيا، وتم تسليمها للسلطات لدفنها.

وقالت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة إنه تم الإعلان عن وفاة أكثر من 1100 مهاجر أو يفترض أنهم لقوا حتفهم في العديد من حوادث القوارب وتحطم السفن قبالة الساحل الليبي حتى الآن من هذا العام.

في غضون ذلك، بدأت السلطات الصحية الليبية في تطعيم المهاجرين في البلاد ضد فيروس كورونا، بالتعاون مع وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة.

هذا وأعلنت ليبيا عن أكثر من 34400 حالة إصابة بـكوفيد-19 و4720 حالة وفاة، ولكن من المحتمل أن يكون العدد أعلى بكثير بسبب الاختبارات المحدودة كما هو الحال في البلدان الفقيرة الأخرى.